Grazi lövöldözés

Grazi lövöldözés: Ausztriában szigorították a fegyvertartási törvényeket

Ausztriában szigorították a fegyvertartási törvényeket, miután június elején egy fegyveres támadó több embert megölt egy grazi iskolában.

Az osztrák parlament által elfogadott jogszabálymódosítás értelmében emelik bizonyos lőfegyverekre vonatkozóan a vásárlás korhatárát - puskák esetében 21. életévre (eddig 18), revolverek esetében 25. életévre (eddigi 21), a kiszállítás idejét pedig az eddigi három napról négy hétre meghosszabbítják. A szigorítást a grazi lövöldözés után vezették be. 

Grazi lövöldözés - A törvénymódosítás reakció a történtekre
Nagyobb hangsúlyt fektetnek továbbá a jövőben a fegyvert vásárolni szándékozók által kitöltött pszichológiai tesztekre. Az életkorhatár emelése 2026 első negyedévében fog hatályba lépni, miután a központi fegyvernyilvántartást az új szabályoknak megfelelően átprogramozták. Gerhard Karner osztrák néppárti belügyminiszter szerint a fegyvertartási törvény 30 év óta nem látott mértékű módosításáról van szó.

Kivételek lesznek majd a vadászokra és a sportlövőkre is.

Egyedül az ellenzéki Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) parlamenti frakciója nem szavazta meg a jogszabálymódosítást. Volker Reifenberger, az FPÖ védelempolitikai szóvivője szerint az intézkedés ideológiai átfogó támadást indít csaknem 400 ezer vétlen fegyverbirtokos ellen.

Június 10-én a 21 éves Arthur A. egykori iskolájában, a BORG Dreierschützengasse gimnáziumban kilenc diákkal és egy tanárnővel végzett, illetve többeket megsebesített. Arthur A. a vérengzést követően öngyilkos lett. Komoly vitákat váltott ki, hogy az ámokfutót az elkövetést megelőzően néhány évvel a sorozáson mentálisan ingatagnak minősítették és ezért alkalmatlannak találták katonai szolgálatra. Erről azonban a fegyvernyilvántartást vezető hatóságok adatvédelmi okokból nem értesültek. A hadsereg, illetve a fegyverviselést szabályozó hatóságok a jövőben megosztják egymással az adataikat.


 

 

