Gyalogátkelőhelynél ütközött két autó, egy ember megsérült Szombathelyen - fotók

Vasárnap kora este egy Renault személyautó haladt Szombathelyen a 11-es Huszár úton a belváros irányából, amikor a jármű vezetője egy gyalogátkelőhely előtt lassított egy gyalogos miatt. A Renault mögött egy Seat érkezett, aminek a vezetője későn fékezett és a Renault hátuljának ütközött. A balesetben a Renault vezetője megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A baleset miatt az érintett útszakaszon váltakozó irányban, rendőri irányítás mellett haladhatott a forgalom.