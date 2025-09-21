Baleset
Gyalogátkelőhelynél ütközött két autó, egy ember megsérült Szombathelyen - fotók
Vasárnap kora este egy Renault személyautó haladt Szombathelyen a 11-es Huszár úton a belváros irányából, amikor a jármű vezetője egy gyalogátkelőhely előtt lassított egy gyalogos miatt. A Renault mögött egy Seat érkezett, aminek a vezetője későn fékezett és a Renault hátuljának ütközött. A balesetben a Renault vezetője megsérült, a mentők a szombathelyi kórházba szállították. A baleset miatt az érintett útszakaszon váltakozó irányban, rendőri irányítás mellett haladhatott a forgalom.
Információink szerint a baleset okozásáért a Seat vezetője nem ismerte el a felelősségét, a rendőrség vizsgálja a pontos körülményeket.
