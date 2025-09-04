Szeptember elején szörnyű gyermekgyilkosság történt, ami az egész országot megrázta. A mindössze 22 hónapos Hanna hétfői eltűnés után az esti órákban a keresőcsapatok a kislány holttestére bukkantak - számolt be a szörnyű gyilkosságól a baon.hu.

Gyermekgyilkosság történt.

Forrás: VN-archív

Szörnyű gyermekgyilkosság

A rendőrség a körülmények miatt azonnal emberölés gyanújával indított nyomozást. A gyanú hamar a kislány 24 éves nevelőapjára terelődött, aki azonban a tragédia után nyomtalanul eltűnt. Feltételezések szerint a holttest elrejtése után szökött meg, és a településen bujkált.

Csütörtök délután rendőri kísérettel, bilincsben és láncon vezettek be a Kecskeméti Járásbíróságra a férfit. A tárgyalás közel egy órán keresztül zajlott. A folyosón a férfi láthatóan ideges volt, a szemét törölgette, és halkan magában beszélt, mielőtt rendre utasították. Végül a járásbíróság döntést hozott: egy hónapra elrendelték a letartóztatását.

További részleteket IDE KATTINTVA olvashat!

Sajnos az elmúlt években Vas vármegyét sem kerülték el a hasonló, megrázó tragédiák, ezek azok a történetek, amiket nem lehet elfelejteni.