Rejtélyes haláleset történt a séi temetőnél, vizsgálják a rendőrök

Információink szerint egy középkorú férfi holttestét találták meg Sében, a temető környékén. A halálesettel kapcsolatban a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk.

Rejtélyes haláleset történt Sében, a temető környékén

Haláleset a temetőnél

A tájékoztatásból megtudtuk, haláleset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Ez "lefordítva" azt jelenti, hogy a haláleset tényleg megtörtént a séi temetőnél, viszont idegenkezűség nem merült fel, tehát az áldozat nagy valószínűséggel önkezűleg vetett véget az életének és nem lett bűncselekmény áldozata.

Másik esetben is szükség volt a rendőrökre Vas vármegyében

Szerda reggel Kőszegen is szükség volt a vasi rendőrökre, itt az elsődleges információink szerint szúrt sérülésekkel kellett kórházba szállatani egy férfit. Úgy tudjuk, hogy a szurkálás szerelemféltésből történt. A kiérkező rendőrök lezárták a környéket, ahol a bűnügyi helyszínelők is megjelentek és nyomokat rögzítettek. Ezzel az üggyel kapcsolatban is feltettük a kérdéseinket a Rendőrségnek, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket, amit itt olvashatnak el.