Eljárás

3 órája

Rejtélyes haláleset történt a séi temetőnél, vizsgálják a rendőrök

Címkék#Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság#környékén haláleset#segítség#holttest#rendőrség#Sé#krízishelyzet

A különös halálesetet a rendőrök vizsgálják, a holttestet a temetőnél találták meg. Egy másik esetben pedig bűncselekmény miatt kellett lezárni egy lakóház környékét.

Vaol.hu

Információink szerint egy középkorú férfi holttestét találták meg Sében, a temető környékén. A halálesettel kapcsolatban a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz fordultunk.

haláleset
Rejtélyes haláleset történt Sében, a temető környékén
Fotó: VN-archív

Haláleset a temetőnél 

A tájékoztatásból megtudtuk, haláleset körülményeit a Szombathelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Ez "lefordítva" azt jelenti, hogy a haláleset tényleg megtörtént a séi temetőnél, viszont idegenkezűség nem merült fel, tehát az áldozat nagy valószínűséggel önkezűleg vetett véget az életének és nem lett bűncselekmény áldozata.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódik, akkor keresse fel ezt az oldalt>>

Másik esetben is szükség volt a rendőrökre Vas vármegyében

Szerda reggel Kőszegen is szükség volt a vasi rendőrökre, itt az elsődleges információink szerint szúrt sérülésekkel kellett kórházba szállatani egy férfit. Úgy tudjuk, hogy a szurkálás szerelemféltésből történt. A kiérkező rendőrök lezárták a környéket, ahol a bűnügyi helyszínelők is megjelentek és nyomokat rögzítettek. Ezzel az üggyel kapcsolatban is feltettük a kérdéseinket a Rendőrségnek, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket, amit itt olvashatnak el.

 

 

