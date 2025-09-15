Halálos baleset a 8-as főúton! Autó és kamion ütközött - fotó

Súlyos halálos baleset történt hétfőn a 8-as főút 105-ös kilométerszelvényénél, az apácatornai elágazónál. Egy nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött össze - adtunk hírt a katasztrófavédelem közleménye alapján.

Az ütközés következtében a kamion felborult, rakománya az úttestre szóródott, míg az autó egy bozótos területen állt meg. A személygépkocsi vezetője olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A teherautó sofőrje könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet.

Halálos baleset: A további részletek

A mentési munkálatok során az ajkai hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével emelték ki az autó vezetőjét, a helyszíni munkába a veszprémi tűzoltók is bekapcsolódtak. A rendőrség és a társhatóságok teljes útzár mellett dolgoztak a helyszínen. A nyerges vontatót daruval a reggeli órákban emelik ki, így a lezárás várhatóan hosszabb ideig fennmarad - közölte a 9500.hu.

A rendőrség arra figyelmeztet minden közlekedőt, hogy vezessenek óvatosabban, tartsák be a szabályokat, hiszen egy pillanat figyelmetlenség is tragédiához vezethet.