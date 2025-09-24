49 perce
Halálos baleset az M1-esen, mentőhelikopter is érkezett
A halálos baleset után kamion alól mentették ki az autóst a sztrádán az M1-es autópályán.
Mentőhelikoptert is riasztottak a baleset helyszínére szeptember 24-én kora délután M1-esre. Mint kiderült, szörnyű tragédia történt: halálos baleset állította meg a forgalmat - számolt be a halálos balesetről a kemma.hu.
Halálos baleset történt
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényénél, Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.
A vármegyei rendőr-főkapitányság tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a balesetben egy ember életét vesztette, az érintett szakaszon teljes pályazár volt érvényben.
