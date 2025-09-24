szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

4 órája

Halálos baleset az M1-esen, mentőhelikopter is érkezett

Címkék#M1-es autópálya#mentőhelikopter#baleset

A halálos baleset után kamion alól mentették ki az autóst a sztrádán az M1-es autópályán.

Vaol.hu

Mentőhelikoptert is riasztottak a baleset helyszínére szeptember 24-én kora délután M1-esre. Mint kiderült, szörnyű tragédia történt: halálos baleset állította meg a forgalmat - számolt be a halálos balesetről a kemma.hu.

Mentőhelikopter is érkezett a halálos baleset helyszínére.
Mentőhelikopter is érkezett a halálos baleset helyszínére.
Fotó: Tóth Imre / Forrás: MW

Halálos baleset történt

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint teherautónak hajtott egy személyautó az M1-es autópálya 72-es kilométerszelvényénél, Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban.

A vármegyei rendőr-főkapitányság tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy a balesetben egy ember életét vesztette, az érintett szakaszon teljes pályazár volt érvényben. 

További részleteket a kemma.hu oldalán olvashat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu