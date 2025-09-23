Halálos baleset: csörlő és traktor közé szorult egy osztrák férfi

Az ausztriai nyugdíjas egész nap famegmunkálással foglalkozott, és délután fél kettő körül ért haza a traktorjával – itt történt a halálos baleset - közölte az ORF.

Halálos baleset: a férfi halálának beálltát tudták megállapítani

Halálos baleset - A felesége talált rá

Amikor a férfi megpróbálta lecsatlakoztatni a kábelcsörlőt a traktorról a háza kocsifelhajtóján, a csörlő oldalra billent, és a férfit a traktornak nyomta. A felső-stájerországi férfi felesége észrevette, hogy a traktor motorja már hosszabb ideje jár. Amikor a helyszínre ment, élettelen férjét a csörlő mellett találta. Azonnal értesítette a mentőket, de a mentősök csak a férfi halálának beálltát tudták megállapítani.