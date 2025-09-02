1 órája
Elhunyt a 86-os főúton balesetet szenvedett sofőr, akiért mentőhelikopter is érkezett
Halálos baleset lett a hétfő délután történt félfrontális üzközésből.
Ahogy arról a zaol.hu nyomán beszámoltunk, egy Opel személyautó tartott a 86-os főúton Zalabaksa irányából Rédics felé, amikor egy jobb kanyar után, egy egyenes szakaszon félfrontálisan ütközött egy szlovén rendszámú kamionnal hétfőn késő délután. A személyautó sofőrje beszorult a járműbe, őt a tűzoltók szabadították ki, majd a mentők rögtön megkezdték az ellátását. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, utóbbi a Belsősárdra vezető mellékúton, a település temetője mellett tudott landolni. A mentők megfeszített küzdelmet folytattak a beszorult férfi életéért, másfél órán át igyekeztek stabilizálni és szállítható állapotba hozni, ami végül sikerült, így el tudott vele indulni a mentőhelikopter. Kedden kiderült, halálos baleset történt.
Halálos baleset: nem élte túl a sofőr
A TV2 érdeklődésére a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvívője megerősítette, kedden a kórházban elhunyt a sofőr, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni az életét.
Fotók: zaol.hu
