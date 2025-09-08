szeptember 8., hétfő

Gyász

2 órája

Halálos baleset történt az M1-es autópályán - helyszíni fotók

Egy nyergesvontató és egy személygépkocsi ütközött Lébény külterületén.

Vaol.hu

A Rendőrség hivatalos oldalán közölte, hogy halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, a 147-es kilométerszelvényben 2025. szeptember 8-án 8 óra 10 perc körül. A rendelkezésre álló adatok szerint egy nyergesvontató és egy személygépkocsi ütközött. A baleset során egy személy olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

M1-es halálos baleset

Fotók: Kaczmarsky Tamásné

Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.

Kérik a gépjárművezetőket, hogy a balesettel érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek!

 

