Halálos baleset az autópályán: a 23 éves vétlen sofőr az áldozat

Halálos baleset történt pénteken a késő esti órákban az M3-as autópályán, Gödöllőnél - számolt be róla a Ripost.

Forrás: Ripost

Halálos baleset: terelés miatt torlódott a kocsisor

Úgy tudni, egy terelés miatt torlódott a kocsisor, ezt vette észre későn egy Transporter sofőrje, aki elrántott a kormányt és áttért a szemközti sávba, itt ütközött a szemből érkező Alfa Romeo-val. Az Alfát vezető fiatal, 23 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen elhunyt.

