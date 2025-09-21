Baleset
1 órája
Halálos baleset az autópályán: a 23 éves vétlen sofőr az áldozat
Tragédia történt.
Halálos baleset történt pénteken a késő esti órákban az M3-as autópályán, Gödöllőnél - számolt be róla a Ripost.
Halálos baleset: terelés miatt torlódott a kocsisor
Úgy tudni, egy terelés miatt torlódott a kocsisor, ezt vette észre későn egy Transporter sofőrje, aki elrántott a kormányt és áttért a szemközti sávba, itt ütközött a szemből érkező Alfa Romeo-val. Az Alfát vezető fiatal, 23 éves férfi olyan súlyosan megsérült, hogy az újraélesztési kísérletek ellenére a helyszínen elhunyt.
