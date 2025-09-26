Halálos baleset az M86-on: a motoros életét már nem lehetett megmenteni

Halálos baleset történt a M86-os számú autóúton, a Szombathely felé vezető oldalon a 132-es kilométerszelvényben Magyarkeresztúr térségében 2025. szeptember 26-án 15 óra 40 perc körül. A rendelkezésre álló adatok szerint a balesetben egy motorkerékpáros érintett, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette - közölte a rendőrség.

Halálos baleset - Az érintett útszakaszon a rendőrség forgalomkorlátozás mellett végzi a helyszínelést.

Kérik a gépjárművezetőket, hogy a balesettel érintett útszakaszon fokozott figyelemmel közlekedjenek!

Korábban írtunk arról, hogy súlyos baleset történt pénteken délután az M86-os autóúton a Szombathely felé vezető oldalon a 131-es km-nél. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a forgalom 1 sávon halad