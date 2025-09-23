Szörnyű tragédia az osztrák autópályán: bukása után gázolták halálra a fiatal motorost, elmenekült a tettes

Az orf.at cikkéből kiderül, hogy a halálos baleset 19:15 körül történt Bécsújhely (Wiener Neustadt) irányába. Mint írják, a fiatal motoros feltehetően fékezés nélkül nekiütközött egy előtte haladó autónak, és balesetet szenvedett. A szemtanúk beszámolója szerint a mögötte haladó autó sofőrje nem tudott időben kitérni, és elgázolta a motorost – áll az osztrák rendőrség sajtóközleményében.

Halálos baleset: motorost gázoltak az osztrák autópályán (kiemelt képünk illusztráció)

Halálos baleset az osztrák autópályán

A röviddel a baleset után a kiérkező mentőorvos csak a motoros halálát tudta megállapítani. A helyszínről elmenekült jármű feltehetően egy sötét színű terepjáró volt. Az osztrák rendőrség kéri, hogy akinek bármilyen információja van a balesettel kapcsolatban, jelentkezzen! Az A2-es autópálya két sávját lezárták a helyszínelés idejére.