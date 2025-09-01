szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Családi tragédia Tapolcánál: nagypapája után a nagymamáját is elvesztette a 11 éves kisfiú

Címkék#baleset#kisteherautó#jármű

Vaol.hu

Halálos baleset történt szombaton 7317 úton, Tapolca és Zalaháp között, egy kisteherautó és egy személyautó ütközött - számolt be róla a veol.hu.

Halálos baleset történt szombaton 7317 úton, Tapolca és Zalaháp között
Halálos baleset történt szombaton 7317 úton, Tapolca és Zalaháp között
Forrás: Facebook/Delta Hírek

Halálos baleset történt Tapolca és Zalaháp között

A portál arról ír, a járműben a nagyszülők és unokájuk utazott, a sofőr, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen elhunyt. Az autóban utazó 70 éves nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, egy 11 éves kisfiút könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba. A Delta Hírek hétfőn arról számolt be, a kórházba szállítást követően a 70 év körüli nő is elhunyt, így a tragikus baleset áldozatainak száma kettőre növekedett.

További részletek a veol.hu-n.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu