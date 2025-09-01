Családi tragédia Tapolcánál: nagypapája után a nagymamáját is elvesztette a 11 éves kisfiú

Halálos baleset történt szombaton 7317 úton, Tapolca és Zalaháp között, egy kisteherautó és egy személyautó ütközött - számolt be róla a veol.hu.

Forrás: Facebook/Delta Hírek

A portál arról ír, a járműben a nagyszülők és unokájuk utazott, a sofőr, egy 70 év körüli keszthelyi férfi a helyszínen elhunyt. Az autóban utazó 70 éves nőt súlyos sérülésekkel mentőhelikopterrel, egy 11 éves kisfiút könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba. A Delta Hírek hétfőn arról számolt be, a kórházba szállítást követően a 70 év körüli nő is elhunyt, így a tragikus baleset áldozatainak száma kettőre növekedett.

