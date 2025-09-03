Tragédia Ausztriában: életét vesztette a töltésnek ütköző autó 70 éves sofőrje

Halálos baleset történt hétfőn az esti órákban az L401-es úton Leitersdorf és Bad Blumau között - közölte az ORF.

Halálos baleset történt hétfőn az esti órákban

Forrás: ORF

A portál arról ír, a 70 éves sofőr autója eddig ismeretlen okokból letért az útról és felborulva a töltésnek csapódott.

Halálos baleset: szemtanúk kezdték meg a mentést

A balesetnek több szemtanúja is volt, ők rohantak a férfi segítségére és riasztották a mentőket. A járókelők kiszabadították a férfit a járműből és megkezdték az újraélesztését. A helyszínre ekkor egy rendőrjárőr is megérkezett, aki defibrillátort is hozott. Minden erőfeszítés ellenére az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak. A baleset pontos körülményei továbbra sem tisztázottak, a hatóságok vizsgálatot indítottak.