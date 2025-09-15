Halálos buszbaleset - Helyszíni fotók a hétfői szerencsétlenségről

Mint arról korábban beszámoltunk, egy ember meghalt, amikor összeütközött egy busz és egy autó a 81-es főúton, Győr külterületén. A kisalfold.hu újabb információkat tudott meg és fotókat közölt a halálos buszbaleset körülményeiről.

Halálos buszbaleset történt Győrnél

Fotó: Csapó Balázs - Kisalföd

A tragédia a főút 80. kilométerénél történt 5 óra 35 perc körül; a baleset során a személygépkocsi utasai közül egy ember olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Az érintett útszakaszt a rendőrség a szemle és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárta.

Halálos buszbaleset - Helyszíni fotók

Halálos baleset a 8-as úton is

Szintén halálos baleset történt hétfőn reggel a 8-as főút Veszprém vármegyei szakaszán, Apácatorna közelében is, ahol egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A balesetben a személyautó vezetője olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.