Tragédia: egy ember életét vesztette, amikor két motor ütközött Ausztriában

Halálos motorbaleset Ausztriában

Forrás: ORF

Az osztrák portál szerint egy 58 éves férfi fél hat magasságában a B1222-es úton haladt, onnan akart balra kanyarodni egy kereszteződésben Oberrohr irányába. A Vespán mögötte ült 44 éves élettársa is. Kanyarodás során feltehetően nem vette észre az úton érkező fiatal, 25 éves motorost. A két motor karambolozott, az ütközés erejétől a fiatal motoros egy közeli szántóföldre repült. Az 58 éves férfi és 44 éves élettársa az úttestre zuhantak.

Halálos motorbaleset: küzdöttek az 58 éves férfi életéért

A helyszínre nagy erőkkel vonultak a mentők és a tűzoltók. A helyszínen megpróbálták újraéleszteni az 58 éves motorost, azonban már nem tudták megmenteni az életét. Élettársát súlyos sérülésekkel mentőhelikopter szállította kórházba. A 25 éves motorost a linzi kórházba szállították.