Halálos veszekedés: Percek alatt elvérzett a megszúrt férfi - videó

Halálos veszekedés történt a hétvégén Nagykanizsán. A TV Tények arról tudósított, hogy a nevelt lányára támadt, végül a lány volt barátját késelte halálra egy 60 éves férfi Nagykanizsán péntek este. A lány elugrott, így a kés a férfit találta szíven, aki éppen a lánnyal közös kétéves gyerekét ment meglátogatni.

Forrás: police.hu

A penge artériát érhetett, ezért a férfi percek alatt elvérzett, a szobában minden vér borított - erről a támadó élettársa beszélt, aki zokogva adott exkluzív interjút a tragédiáról.