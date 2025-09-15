szeptember 15., hétfő

Családi viszály

1 órája

Halálos veszekedés: Percek alatt elvérzett a megszúrt férfi - videó

A lány elugrott, így a kés a férfit találta szíven, aki éppen a lánnyal közös kétéves gyerekét ment meglátogatni.

Vaol.hu

Halálos veszekedés történt a hétvégén Nagykanizsán. A TV Tények arról tudósított, hogy a nevelt lányára támadt, végül a lány volt barátját késelte halálra egy 60 éves férfi Nagykanizsán péntek este. A lány elugrott, így a kés a férfit találta szíven, aki éppen a lánnyal közös kétéves gyerekét ment meglátogatni. 

Halálos veszekedés
Halálos veszekedés történt a hétvégén Nagykanizsán
Forrás: police.hu

Halálos veszekedés

A penge artériát érhetett, ezért a férfi percek alatt elvérzett, a szobában minden vér borított - erről a támadó élettársa beszélt, aki zokogva adott exkluzív interjút a tragédiáról.

