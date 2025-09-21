Hatalmasat esett egy ittas biciklis fiú a szombathelyi BMX pályán, kórházba került - helyszíni fotók

Vasárnap este több fiatal biciklizett Szombathelyen, információink szerint közben italoztak is. A szombathelyi Homok útnál lévő Szabadidőközpontban ekkor jött az ötlet, hogy a BMX (cross) pályán mennek egyet, ám az első ugratónál egy védőfelszerelés nélkül bicikliző 17 éves fiúnak nem sikerült az ugratás és leérkezéskor hatalmasat esett. A 17 éves ittas fiú fejsérülést szenvedett az esés miatt, és annyira megsérült, hogy mentőt kellett hívni hozzá. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, a fiút a mentők a szombathelyi kórházba szállították.