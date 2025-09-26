Baleset
55 perce
Hatalmasat esett egy ittas rolleres Szombathelyen, kórházba került
Pénteken kora este egy rolleres haladt Szombathelyen a Gyöngyösparti sétánynál lévő bicikliútnál, amikor egy nagyot esett. A középkorú férfi információink szerint ittas volt. A balesetben arcsérülést szenvedett, a mentők a szombathelyi kórházba szállították.
Hatalmasat esett egy ittas rolleresFotók: Horváth Istvánné
