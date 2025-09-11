Emberi maradványokra bukkantak a Balatonnál, nyomoz a rendőrség

Holttestet találtak a Somogy vármegyei Ságváron - számolt be róla a sonline.hu.

A rejtélyes holttest a rendőrségi körözés alapján már hosszabb ideje a föld alatt lehetett. A rendőrség szűkszavúan válaszolt a Somogy vármegyei portál megkeresésére, mint írják, általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról.

