Döbbenet

1 órája

Emberi maradványokra bukkantak a Balatonnál, nyomoz a rendőrség

Címkék#holttest#Balaton#rendőrség

Egyelőre tisztázatlanok a körülmények.

Vaol.hu

Holttestet találtak a Somogy vármegyei Ságváron - számolt be róla a sonline.hu.

Holttestet találtak a Somogy vármegyei Ságváron
Holttestet találtak a Somogy vármegyei Ságváron
Forrás: MW

Holttestet találtak a Somogy vármegyei Ságváron

A rejtélyes holttest a rendőrségi körözés alapján már hosszabb ideje a föld alatt lehetett. A rendőrség szűkszavúan válaszolt a Somogy vármegyei portál megkeresésére, mint írják, általános közigazgatási eljárás rendeltek el az ügyben, hogy minél több információ kiderüljön az elhunytról.

További részletek a sonline.hu cikkében.

25 év után oldották meg a rejtélyt Vasban

Ahogy arról korábban írtunk, szövevényes ügy végére tett pontot a Rendőrség a napokban, egy közel 25 évvel ezelőtti és eddig megoldatlan gyilkosságot sikerült felderíteni a vasi rendőröknek. Ahogy korábban már többször is beszámoltunk róla, a vasi rendőrök Szombathelyen, a Körmendi út mellett kutakodtak a Perint patak partján. Írtuk, hogy az információk alapján egy 2000-ben eltűnt és valószínűleg meggyilkolt fiú holttestét keresték a rendőrök. A közölt információk alapján 2025. június 19-én találták meg végül a rendőrök a csontokat, amikről már korábban is sejtették, hogy ott lehetnek, de a pontos helyszínt nem lehetett tudni. A rendőrök talajradart, drónt és munkagépeket is bevetettek, a munkát régészek és antropológusok is segítették. Mostanra bebizonyosodott, hogy a csontok a DNS-vizsgálatok alapján már biztosan a 2000-ben eltűnt K. Péter, "Kiskáló" maradványai.

A teljes cikk itt olvasható!

