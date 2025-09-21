1 órája
Holttestet találtak az egyik dunántúli városban
A területet szalaggal zárták le.
Holttestet találtak a kiserdőben
Forrás: duol.hu
Rendőrök és kegyeleti autó is megjelent a csendes város kiserdőjében vasárnap a reggeli órákban. A rendőrök szalaggal zárták le a területet, a társportálunkhoz eljutott információk szerint holttestet találtak Dunaújvárosban.
A rendőrség is megerősítette: holttestet találtak
A duol.hu arról ír, rendőrök tűntek fel a dunaújvárosi kiserdő területén vasárnap, egy holttestet találtak. A portál megkérdezte a rendőrséget is az ügyben, a hatóság hivatalos válaszából kiderül:
A Dózsa György utcai parkoló közelében lévő erdős részen holttestet találtak. A helyi férfi halálával kapcsoltban az idegenkezűség gyanúja nem került fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülmény
- írták.
