Holttestet találtak az egyik dunántúli városban

Rendőrök és kegyeleti autó is megjelent a csendes város kiserdőjében vasárnap a reggeli órákban. A rendőrök szalaggal zárták le a területet, a társportálunkhoz eljutott információk szerint holttestet találtak Dunaújvárosban.

Holttestet találtak a kiserdőben

Forrás: duol.hu

A rendőrség is megerősítette: holttestet találtak

A duol.hu arról ír, rendőrök tűntek fel a dunaújvárosi kiserdő területén vasárnap, egy holttestet találtak. A portál megkérdezte a rendőrséget is az ügyben, a hatóság hivatalos válaszából kiderül:

A Dózsa György utcai parkoló közelében lévő erdős részen holttestet találtak. A helyi férfi halálával kapcsoltban az idegenkezűség gyanúja nem került fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az eset körülmény

- írták.

