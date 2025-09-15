Kigyulladt egy idősotthon pincéje, 18 lakót kellett kimenekíteni

Vasárnap este riasztották a waidhofeni tűzoltókat egy helyi idősek otthonához Ausztriában, miután bejelentés érkezett egy pincében történt robbanásról. A helyszínre érkező egységek sűrű füstöt észleltek, amely egy pinceablakból és az idősotthon épületének második emeleti lakásából áradt.

Kigyulladt egy idősotthon Ausztriában

Forrás: Feuerwehr Waidhofen/Thaya

Kiürítették az idősotthont

A gyors felderítést követően a tűzoltók azonnal megkezdték a lakók mentését. A sűrű füsttel teli lépcsőházból tizenegy idős embert speciális menekítőálarc segítségével kísértek a szabadba. Ezek az eszközök lehetővé teszik a biztonságos légzést még erősen füstös környezetben is. Ezzel párhuzamosan az épület másik oldalán egy emelőkosaras tűzoltóautó segítségével mentettek ki egy embert a harmadik emeletről. Az épületben rekedt lakókat a tűzoltók és a Vöröskereszt munkatársai közös erővel juttatták biztonságba.

A Vöröskereszt szóvivőjének tájékoztatása szerint az evakuált lakók közül öt főt elővigyázatosságból kórházba szállítottak. További két idős embert a geriátriai osztályon helyeztek el, míg a többieket hozzátartozóik fogadták be.

A tűzoltóknak sikerült a pincében keletkezett tüzet megfékezniük és eloltaniuk. A sűrű füst miatt azonban a lakók vasárnap este már nem térhettek vissza otthonukba. Az érintetteket ideiglenesen csere-lakásokban szállásolták el.

A tűz keletkezésének pontos okát a hatóságok még vizsgálják. A gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt.