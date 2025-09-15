szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűz

1 órája

Kigyulladt egy idősotthon pincéje, 18 lakót kellett kimenekíteni

Címkék#Ausztria#Vöröskereszt#tűzoltók#tűz

Tűz ütött ki egy idősotthon pincéjében vasárnap este Ausztriában, a mentés során az épület mind a 18 lakóját evakuálni kellett. A tűz okát egyelőre vizsgálják, a mentésben a tűzoltók mellett a Vöröskereszt is részt vett.

Vaol.hu

Vasárnap este riasztották a waidhofeni tűzoltókat egy helyi idősek otthonához Ausztriában, miután bejelentés érkezett egy pincében történt robbanásról. A helyszínre érkező egységek sűrű füstöt észleltek, amely egy pinceablakból és az idősotthon épületének második emeleti lakásából áradt.

Kigyulladt egy idősotthon Ausztriában
Kigyulladt egy idősotthon Ausztriában
Forrás: Feuerwehr Waidhofen/Thaya

Kiürítették az idősotthont

A gyors felderítést követően a tűzoltók azonnal megkezdték a lakók mentését. A sűrű füsttel teli lépcsőházból tizenegy idős embert speciális menekítőálarc segítségével kísértek a szabadba. Ezek az eszközök lehetővé teszik a biztonságos légzést még erősen füstös környezetben is. Ezzel párhuzamosan az épület másik oldalán egy emelőkosaras tűzoltóautó segítségével mentettek ki egy embert a harmadik emeletről. Az épületben rekedt lakókat a tűzoltók és a Vöröskereszt munkatársai közös erővel juttatták biztonságba.

A Vöröskereszt szóvivőjének tájékoztatása szerint az evakuált lakók közül öt főt elővigyázatosságból kórházba szállítottak. További két idős embert a geriátriai osztályon helyeztek el, míg a többieket hozzátartozóik fogadták be.

A tűzoltóknak sikerült a pincében keletkezett tüzet megfékezniük és eloltaniuk. A sűrű füst miatt azonban a lakók vasárnap este már nem térhettek vissza otthonukba. Az érintetteket ideiglenesen csere-lakásokban szállásolták el.

A tűz keletkezésének pontos okát a hatóságok még vizsgálják. A gyors beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu