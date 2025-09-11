Hatalmas kibertámadás Európa egyik legnagyobb autómárkájánál, leálltak a gyárak

Kibertámadás bénítja meg világszerte a Jaguar Land Rover gyárait - számolt be róla a Világgazdaság. Többek között a cég Nyitrában, Szlovákiában található üzemében is már négy napja áll a termelés.

A Világgazdaság a The Guardian összefoglalója alapján arról ír, a kibertámadás miatt a cég több beszállítója is kénytelen volt szüneteltetni a termelést, a kényszerszünet pedig akár októberig is eltarthat. A szlovák média arról ír, hogy a cég rendszereit feltörő hekkercsoport, a Scattered Lapsus$ Hunters váltságdíjat követel. A hekkerek a Telegramon olyan képernyőfotókat is posztoltak, melyek a Jaguar Land Rover belső rendszeréből származtak. Az egyelőre nem ismert, hogy pontosan milyen érzékeny adatokhoz férhettek hozzá.

