Jakkal ütközött egy autó Ausztriában, sérült is van

Különös baleset történt szerda este az Ausztriában, Tirolban: egy személyautó egy úton álló jakkal ütközött. A balesetben az autó 17 éves utasa megsérült, a jak pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Az állat egy helyi cirkuszból szökött meg, vélhetően nem véletlenül.

Jakkal ütközött egy autó Ausztriában

Forrás: travelwayoflife - Flickr / Wikipedia

Jak és teve szabadon: Ismeretlenek engedték szabadon az állatokat

A 20 éves sofőr szerda este, nem sokkal 23 óra előtt autózott Pfunds közelében, a Reschenstraße úton, amikor az úttesten hirtelen egy jak jelent meg előtte. A nő már nem tudta elkerülni az ütközést.

A rendőrség tájékoztatása szerint az állat egy Pfundsban vendégszereplő cirkuszhoz tartozik. Kiderült, hogy nemcsak a jakot, hanem egy tevét is kiengedtek az ismeretlen tettesek a karámból.

A rendőrség szemtanúkat keres

Az ütközés következtében a jármű 17 éves utasa megsérült, őt a zamsi kórházba szállították. A jak szintén komoly sérüléseket szenvedett. A cirkusz másik szabadon engedett állata, a teve már a karám elhagyásakor megsérült.

A tiroli rendőrség most azokat a szemtanúkat keresi, akik információval szolgálhatnak az állatok szabadon engedésével kapcsolatban.

Különös baleset a szomszédos vármegyében

