szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Jakkal ütközött egy autó Ausztriában, sérült is van

Címkék#Ausztria#JAK#cirkusz#baleset

Különös közlekedési baleset történt szerda este Ausztriában, ahol egy autó egy szökött cirkuszi állattal ütközött. A jármű egy úttesten álló jakkal karambolozott, az ütközésben az autó 17 éves utasa is megsérült.

Vaol.hu

Különös baleset történt szerda este az Ausztriában, Tirolban: egy személyautó egy úton álló jakkal ütközött. A balesetben az autó 17 éves utasa megsérült, a jak pedig súlyos sérüléseket szenvedett. Az állat egy helyi cirkuszból szökött meg, vélhetően nem véletlenül.

Jakkal ütközött egy autó Ausztriában
Jakkal ütközött egy autó Ausztriában
Forrás: travelwayoflife - Flickr / Wikipedia

Jak és teve szabadon: Ismeretlenek engedték szabadon az állatokat

A 20 éves sofőr szerda este, nem sokkal 23 óra előtt autózott Pfunds közelében, a Reschenstraße úton, amikor az úttesten hirtelen egy jak jelent meg előtte. A nő már nem tudta elkerülni az ütközést.

A rendőrség tájékoztatása szerint az állat egy Pfundsban vendégszereplő cirkuszhoz tartozik. Kiderült, hogy nemcsak a jakot, hanem egy tevét is kiengedtek az ismeretlen tettesek a karámból.

A rendőrség szemtanúkat keres

Az ütközés következtében a jármű 17 éves utasa megsérült, őt a zamsi kórházba szállították. A jak szintén komoly sérüléseket szenvedett. A cirkusz másik szabadon engedett állata, a teve már a karám elhagyásakor megsérült.

A tiroli rendőrség most azokat a szemtanúkat keresi, akik információval szolgálhatnak az állatok szabadon engedésével kapcsolatban.

Különös baleset a szomszédos vármegyében

Idén egy szintén különös baleset történt Veszprém vármegyében is, ahol egy muflont ütött el egy autós. Az esetről a vaol.hu is beszámolt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu