Döbbenet! Mindössze 10 napja volt jogsija, amikor ittas vezetésen kapták a fiatalt Vasban

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat a Szombathelyi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 májusában – 10 nappal a vezetői engedélye megszerzését követően – ittasan vezetett személygépkocsit.

A járási ügyészség „B” kategóriájú közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.