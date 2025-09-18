szeptember 18., csütörtök

Rendőri intézkedés

52 perce

Döbbenet! Mindössze 10 napja volt jogsija, amikor ittas vezetésen kapták a fiatalt Vasban

Vádat emeltek az ügyben.

Kiemelt képünk illusztráció!

Forrás: MW-archív

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat a Szombathelyi Járási Ügyészség ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 májusában – 10 nappal a vezetői engedélye megszerzését követően – ittasan vezetett személygépkocsit.

A járási ügyészség „B” kategóriájú közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

