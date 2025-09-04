szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Káosz a 74-es főúton, két kamionbaleset bénította meg a közlekedést - fotó

Címkék#kamion#baleset#74-es főút

Egyidőben két baleset is történt, amik bénítják a forgalmat a 74-es főúton.

Vaol.hu

Két kamionbalesettel indult a csütörtök a 74-es főút Zala vármegyei szakaszán, amik jelentős felfordulást okoztak az érintett út közlekedésében. Az egyik, a nagyobb Magyarszentmiklósnál történt, a zaol.hu érdeklődésére a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika elmondta: egy 52 éves horvát állampolgárságú férfi vezette a kamiont, ami lesodródott az úttestről és az árokba fordult. Az utánfutó megcsavarodva az úttestre lóg és elfoglalja mindkét sávot. Mint írják, feltételezhetően a baleset azért történhetett, mert a sofőr elaludt a volánnál. A sajtószóvivő hozzátette: szerencsére a sofőr nem sérült meg a balesetben, azonban amíg a pótkocsit el nem távolítják az úttestről, teljes útzár lesz érvényben.

Kamionbalesetek a 74-es főúton: két baleset is történt egyidőben
Kamionbalesetek a 74-es főúton: két baleset is történt egyidőben
Forrás: zaol.hu

Egy másik baleset is történt a 74-es főúton

Minden bizonnyal a magyarszentmiklósi esettel egy időben, de attól teljesen függetlenül történt még egy baleset a 74-es főúton csütörtökön reggel, ebben is egy kamion az egyik "főszereplő". A rendőrségi szóvívő erről a balesetről is árult el részleteket a Zala vármegyei portál érdeklődésére. Mint elmondta, Nagykanizsa felé közlekedett egy áruszállító kamion, amelynek hátulról nekiütközött egy Ford típusú személygépkocsi. A Fordot egy 18 éves fiatal vezette, aki feltehetően nem tartott megfelelő követési távolságot, s emiatt csapódott a kamionba. A balesetben nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.

A zaol.hu teljes cikkét további fotókkal ITT olvashatja!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu