Káosz a 74-es főúton, két kamionbaleset bénította meg a közlekedést - fotó

Két kamionbalesettel indult a csütörtök a 74-es főút Zala vármegyei szakaszán, amik jelentős felfordulást okoztak az érintett út közlekedésében. Az egyik, a nagyobb Magyarszentmiklósnál történt, a zaol.hu érdeklődésére a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika elmondta: egy 52 éves horvát állampolgárságú férfi vezette a kamiont, ami lesodródott az úttestről és az árokba fordult. Az utánfutó megcsavarodva az úttestre lóg és elfoglalja mindkét sávot. Mint írják, feltételezhetően a baleset azért történhetett, mert a sofőr elaludt a volánnál. A sajtószóvivő hozzátette: szerencsére a sofőr nem sérült meg a balesetben, azonban amíg a pótkocsit el nem távolítják az úttestről, teljes útzár lesz érvényben.

Kamionbalesetek a 74-es főúton: két baleset is történt egyidőben

Forrás: zaol.hu

Egy másik baleset is történt a 74-es főúton

Minden bizonnyal a magyarszentmiklósi esettel egy időben, de attól teljesen függetlenül történt még egy baleset a 74-es főúton csütörtökön reggel, ebben is egy kamion az egyik "főszereplő". A rendőrségi szóvívő erről a balesetről is árult el részleteket a Zala vármegyei portál érdeklődésére. Mint elmondta, Nagykanizsa felé közlekedett egy áruszállító kamion, amelynek hátulról nekiütközött egy Ford típusú személygépkocsi. A Fordot egy 18 éves fiatal vezette, aki feltehetően nem tartott megfelelő követési távolságot, s emiatt csapódott a kamionba. A balesetben nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.

A zaol.hu teljes cikkét további fotókkal ITT olvashatja!