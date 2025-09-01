Kamionnal ütközött egy autó a 86-os főúton

Egymásba rohant egy személykocsi és egy autó alkaltrészeket szállító kamion a 86-os főút 5-6 kilométere között. Az autóba egy ember beszorult, őt a lenti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítják ki az összetört járműből. A raj áramtalanított is. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.