szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

Baleset

1 órája

Kamionnal ütközött egy autó a 86-os főúton

Címkék#kamion#Katasztrófavédelem#autó

Forrás: MW/archív

Egymásba rohant egy személykocsi és egy autó alkaltrészeket szállító kamion a 86-os főút 5-6 kilométere között. Az autóba egy ember beszorult, őt a lenti hivatásos tűzoltók feszítővágóval szabadítják ki az összetört járműből. A raj áramtalanított is. A főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

