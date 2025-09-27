Szörnyű tragédia! Frontális karambolban vesztette életét a fiatal nő Ausztriában

Egy 51 éves férfi a Jennersdorfi járásból a B65-ös úton közlekedett Fürstenfeld felől Magyarország felé. A rendőrség jelentése szerint az ittas sofőr letért az útról balra, és frontálisan karambolozott egy szembejövő nő autójával. A nő autója árokba borult, majd félig a töltésen, félig pedig az árokban állt meg - számolt be róla a burgerland.orf.at.

A karambolban teljesen összetört az autó.

Forrás: burgerland.orf.at

Halálos karambol Ausztriában

A 25 éves nő beszorult az autóba és súlyosan megsérült. Az 51 éves férfi autója az ütközés után körülbelül 120-150 méterrel, a menetiránynak megfelelő irányban állt meg. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett. A mentők által nyújtott elsődleges ellátás után a 25 éves nőt a grazi baleseti és sürgősségi kórházba szállították, ahol belehalt súlyos sérüléseibe.

A minap Vas megyében is szörnyű baleset történt, összeütközött két személyautó az M80-as autóút Körmend felé vezető oldalon, Jakabháza térségében, a 186-os és 187-es kilométerszelvény között. Az egyik gépkocsin egy lószállító is volt - számolt be róla portálunk.