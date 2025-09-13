Fontos közleményt adtak ki Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban

Ahogy arról beszámoltunk lassan egy hete remegve várja a családja, hogy Kaszás Nikolett hírt adjon magáról. A 27 éves lány, aki egy pilisi túrázás után tűnt el megbízható ember, ezért sem értik, hogy miért nem jelentkezik és pontosan ezért feltételezi a családja és az ismerősei is, hogy valami nagy baj történhetett vele. Mindenki őt keresi most, önkéntesek, a család és a rendőrség is.

Az eltűnt Kaszás Nikolettet a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is keresi

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Közleményt adott a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat az eltűnt Kaszás Nikolettel kapcsolatban

A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a keresésébe, hivatalos közösségi oldalukon számoltak be a pénteki nap eseményeiről. A hatóságok mindent megtesznek, hogy megtalálják az eltűnt lányt.

- A pénteki napon a rendőrség koordinációjával folytattuk tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását. Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-ösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is. Köszönjük mindenkinek! - fogalmaznak.

Tisztelettel kérnek mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el az [email protected] email címre. Mint írják, szeretnék ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását.

Szeretnénk köszönetet mondani annak a sok embernek, akik időt és energiát nem sajnálva saját maguk is részt vettek és részt vesznek a Spartacus-ösvény környékén a keresésben. A tegnapi napon is több emberrel találkoztunk akik Niki keresése miatt indultak túrázni. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szemelőtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes! A drónfelvételeken látható a tegnap átvizsgált meredek szakaszok egyike. A Pest vármegyei rendőrség koordinációjával ezernyi szálon zajlik a nyomozás, adatgyűjtés és mindenki azon dolgozik, hogy mielőbb előkerüljön Niki és hogy kiderüljön, hogy mi történt

- írja egy, már korábbi bejegyzésében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.