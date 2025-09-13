1 órája
Fontos közleményt adtak ki Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban
Múlt héten vasárnap adott utoljára hírt magáról az eltűnt lány. Kaszás Nikolettnek a Pilisben veszett nyoma, azóta pedig nagy erőkkel keresik a hatóságok.
Ahogy arról beszámoltunk lassan egy hete remegve várja a családja, hogy Kaszás Nikolett hírt adjon magáról. A 27 éves lány, aki egy pilisi túrázás után tűnt el megbízható ember, ezért sem értik, hogy miért nem jelentkezik és pontosan ezért feltételezi a családja és az ismerősei is, hogy valami nagy baj történhetett vele. Mindenki őt keresi most, önkéntesek, a család és a rendőrség is.
Közleményt adott a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat az eltűnt Kaszás Nikolettel kapcsolatban
A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a keresésébe, hivatalos közösségi oldalukon számoltak be a pénteki nap eseményeiről. A hatóságok mindent megtesznek, hogy megtalálják az eltűnt lányt.
- A pénteki napon a rendőrség koordinációjával folytattuk tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását. Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-ösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is. Köszönjük mindenkinek! - fogalmaznak.
Tisztelettel kérnek mindenkit, hogy ha az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráztok és van rá lehetőségetek, akkor a bejárt útvonalat rögzítsétek kml, kmz, gpx formátumban és küldjétek el az [email protected] email címre. Mint írják, szeretnék ezzel is alaposabbá tenni a terület átvizsgálását.
Szeretnénk köszönetet mondani annak a sok embernek, akik időt és energiát nem sajnálva saját maguk is részt vettek és részt vesznek a Spartacus-ösvény környékén a keresésben. A tegnapi napon is több emberrel találkoztunk akik Niki keresése miatt indultak túrázni. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szemelőtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes! A drónfelvételeken látható a tegnap átvizsgált meredek szakaszok egyike. A Pest vármegyei rendőrség koordinációjával ezernyi szálon zajlik a nyomozás, adatgyűjtés és mindenki azon dolgozik, hogy mielőbb előkerüljön Niki és hogy kiderüljön, hogy mi történt
- írja egy, már korábbi bejegyzésében a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.
Eltűnés miatt kerestek egy 12 éves fiút, akit Szombathelyen találtak meg
Augusztus végén számoltunk be arról, hogy eltűnt egy 12 éves kisfiú Szombathelyen, akit nagy erőkkel kerestek nemcsak szülei, de a rendőrség is. Szerencsére másnap hajnalban megtalálták, épen és egészségesen. Portálunknak sikerült beszélnie telefonon Leó édesapjával, aki elmesélte, hogy mi történt. A teljes cikket ITT olvashatja! Csak bízni tudunk benne, hogy hasonló boldog vége lesz Kaszás Nikolett ügyének is.
