Friss hírek: tömegek indulhatnak a Pilisbe Kaszás Nikolett miatt

Hátborzongató rejtély, amely Kaszás Nikolett eltűnését övezi. Szeptember 7. óta 16 nap telt el, de a Pilisben túrázó 27 éves lány még azóta sem került elő. Az egész országot lázban tartja, mi történhetett a lánnyal. Egy nappal ezelőtt hátborzongató fordulat állt be az ügyben, gyilkosaként jelentkezett egy sümegi férfi. Megnyilvánulására azonban egyelőre nincs bizonyíték. Kaszás Nikolettet továbbra is nagy erőkkel keresik, napokon belül tömegek érkezhetnek a Pilisbe, hogy felkutassák és megtalálják őt.

Nincs megállás, tovább keresik Kaszás Nikolettet nagy erőkkel

Forrás: police.hu

Valóban Kaszás Nikolett gyilkosa jelentkezett?

Nem várt, hidegrázó fordulatot hozott a pilisi túra után eltűnt lány ügye szeptember 22-én. Ahogy arról már beszámoltunk, az interneten bukkant fel egy Ádám nevezetű sümegi férfi, aki rémisztő vallomást tett és sokkoló dolgokat kommentelt szinte mindenhová, ahol az eltűnt lány körözési fotóját megtalálta.

Nem értitek, Niki halott!

– többek között ilyen üzenetet is hagyott. Azt állítja, hogy szerelmi viszonyban volt Nikolettel, akit pár nappal ezelőtt meg is ölt. Ádám az eltűnt lány rokonainak is üzengetett. Egyik üzenetében azt írta, hogy szereti a lányt és hamarosan vele lesz. Ebből arra is lehet következtetni, hogy akár valami újabb szörnyűség elkövetésére készülhet.