Friss hírek: tömegek indulhatnak a Pilisbe Kaszás Nikolett miatt
Több mint két hete aggódik az ország a pilisi túrája után eltűnt lányért. Kaszás Nikolett keresése tovább zajlik, napokon belül tömegek lephetik el a Pilist.
Hátborzongató rejtély, amely Kaszás Nikolett eltűnését övezi. Szeptember 7. óta 16 nap telt el, de a Pilisben túrázó 27 éves lány még azóta sem került elő. Az egész országot lázban tartja, mi történhetett a lánnyal. Egy nappal ezelőtt hátborzongató fordulat állt be az ügyben, gyilkosaként jelentkezett egy sümegi férfi. Megnyilvánulására azonban egyelőre nincs bizonyíték. Kaszás Nikolettet továbbra is nagy erőkkel keresik, napokon belül tömegek érkezhetnek a Pilisbe, hogy felkutassák és megtalálják őt.
Valóban Kaszás Nikolett gyilkosa jelentkezett?
Nem várt, hidegrázó fordulatot hozott a pilisi túra után eltűnt lány ügye szeptember 22-én. Ahogy arról már beszámoltunk, az interneten bukkant fel egy Ádám nevezetű sümegi férfi, aki rémisztő vallomást tett és sokkoló dolgokat kommentelt szinte mindenhová, ahol az eltűnt lány körözési fotóját megtalálta.
Nem értitek, Niki halott!
– többek között ilyen üzenetet is hagyott. Azt állítja, hogy szerelmi viszonyban volt Nikolettel, akit pár nappal ezelőtt meg is ölt. Ádám az eltűnt lány rokonainak is üzengetett. Egyik üzenetében azt írta, hogy szereti a lányt és hamarosan vele lesz. Ebből arra is lehet következtetni, hogy akár valami újabb szörnyűség elkövetésére készülhet.
Kaszás Nikolett gyilkosa feladta magát Horrorisztikus fordulat: egy férfi állítja, hogy megölte az eltűnt lányt
Ádám nem ismeretlen a rendőrök számára
Korábban már volt letartóztatva a titokzatos férfi. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban vele kapcsolatban arról számot be, hogy az akkor 29 éves férfi hamis profilokról zaklatta a helyieket. Eljárás is folyt ellene többrendbeli hatóság félrevezetése, valamint hamis vád büntette miatt is.
Kaszás Nikolett megtalálásáért hatalmas keresést szerveznek
Elképesztő összefogással Kaszás Nikolett keresésére szerveznek kutatást, számolt be róla közösségi oldalán a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület. Ahogy posztjukban írták, a Pest Vármegyei Polgárőr Szövetség, a Kutyák Határok Nélkül Alapítvány, valamint a
Vácért Polgárőr Egyesület szeptember 28-án közös keresést szervez Kaszás Nikolett felkutatása érdekében. Arra kérnek mindenkit, hogy aki teheti, csatlakozzon az akcióhoz.
Regisztrálni kell a részvételhez
Fontos, hogy bárki, aki csatlakozni szeretne a kereséshez, annak egy regisztrációs lapot kell kitölteni. Hangsúlyozzák, hogy ezt minden résztvevő számára kötelező kitölteni. A regisztrációs lap ITT érhető el. A helyszínen is lehetőség lesz a regisztrációra.
Civilek összefogásaként mutassuk meg, hogy milyen erőket tudunk mozgósítani egy nemes ügy megvalósításáért.
Ahogy a posztban is áll, a regisztrációs és találkozási pont Pilisszentlászló Béke út vége, a focipálya és a mellette lévő parkoló rész lesz. A gyülekező szeptember 28-án reggel 8 órakor, majd eligazítás után 9 órakor kezdődik meg a kutatás. Azt is kérik a kutatás szervezői, hogy akik tudnak, azok kutyás, lovas, quados, drónos egységeket vonjanak be az akcióba, hogy minél nagyobb területet tudjanak átvizsgálni.
A család és az ismerősök is bajt éreznek
A pilisi túra után nem adott életjelet magáról a fiatal lány. Nikolettre ez nem jellemző, mert családja, ismerősei, de még a munkahelyén is úgy ismerik, hogy egy nagyon megbízható lány. Többek között ezért is következtetnek arra a lány rokonai, hogy baj történhetett.
Minden perc számít: különös részletek derülnek ki a túrázás után eltűnt lányról
Túrája során Kaszás Nikolett a Spartacus-tanösvényen járt, akadt olyan túrázó, aki azt is mondta, hogy találkozott is vele Pilisszentlászlóhoz közel. A Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat nem is habozott, azonnal átvizsgálta a környéket. Az említett tanösvényről tudni kell, hogy jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal. Az átkutatott rész a nyomvonal melletti szakadékokkal, meredek rézsükkel tagolt szakaszok. A kutató osztag azonban semmilyen nyomot nem talált, ami egy esetleges balesetre utalt volna.
Lehet nem is a Pilisben tűnt el Nikolett?
A kutatást lefolytató mentőszolgálat számára az egész Pilis egy nyitott könyv. Szinte minden szegletét ismerik, eddig mindenkit megtaláltak, aki ott tűnt el. Szerintük, ha Nikolett ott lett volna, akkor szinte biztosan megtalálják. Először a budapesti, majd később már a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést a lány ügyében. Ebből azt lehet sejteni, hogy a lány a túra után nem a fővárosi albérletébe, hanem szülővárosába indulhatott el.
Kaszás Nikolett telefonját utoljára a Rám-szakadéknál mérték be a rendőrök. A lány a túrát még sikeresen teljesíthette, mert a rejtélyes eltűnés estéjén, 20 óra körül még írt a barátjának, hogy minden rendben van. Végül az utolsó beszélgetés kedvesével hajnali 2 órakor volt, amikor elköszönt tőle. Ekkor még senki sem gondolt rosszra. Azonban másnap Nikolett munkahelyéről érkezett a telefon, hogy nem ment be dolgozni.
Fontos közleményt adtak ki Kaszás Nikolett keresésével kapcsolatban
A rejtélyes éjszakai üzenet nem telefonról érkezett
Időközben a rendőrség ellenőrizte a biztonsági kamerák felvételeit is. Végül nyilvánosságra hozták azt a kamerafelvételt, amin utoljára Kaszás Nikolett volt látható. A felvételen fekete pólóban, kék farmerben és fehér sportcipőben látható.
Friss hírt közölt a rendőrség Kaszás Nikolettről, aki túrázás után tűnt el
Egészen ijesztő és érdekes fordulatot vett az eltűnés éjszakája. Ugyanis kiderült, hogy az éppen Prágában tartózkodó párja az utolsó üzenetet már nem telefonról, hanem egy számítógépről kapta. A nyomozók először a lány családi kapcsolatait térképezték fel, aztán a tágabb baráti körét. Bekérték az összes számítógépet és eszközt, ami ilyenkor bevett gyakorlat. A párja is egyből hazatért Prágából, őt is kihallgatták, de semmire nem mentek.
Elővették az exbarátot is
Nem csak Nikolett ismerőseit és jelenlegi párját, de még exbarátját is kihallgatták a rendőrök. A lány az exével két évvel ezelőtt járt, azonban azóta nem voltak semmilyen kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban azóta nem közöltek bővebb információt a rendőrök.
Még élve előkerülhet Kaszás Nikolett? A rendőrség talált egy új nyomot
A leghátborzongatóbb rejtélyt egyelőre a bizonyos Ádám nevű sümegi férfi jelenti, aki Nikolett gyilkosaként adott magáról hírt. Egyelőre azonban ezzel kapcsolatban semmilyen hivatalos megerősítés nem érkezett, hogy ez valóban így történt volna. Kaszás Nikolett megtalálása érdekében tovább folyik a nyomozás és kutatás, ahogy írtuk, szeptember 28-án egy óriási akcióra készülnek, hogy végre megoldódhasson az egész országot aggodalomban tartó ügy.
