Megtalálták a Pilisben az eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a 27 éves lány Kaszás Nikolett szeptember 7-én eltűnt. Egy pilisi túrázás után. Nagyon megbírható lány volt, ezért senki sem értette, hogy miért nem jelentkezett. A családja és az ismerősei is azt feltételezték, hogy valami nagy baj történhetett vele. Azon a területen, ahol túrázott nem találtak arra utaló nyomot, hogy ott baja eset volna. Este még kommunikált a szeretteivel is, de éjszaka történt valami rejtélyes. A Pest vármegyei rendőrség kérésére átvizsgálták a Spartacus-tanösvény azon szakaszát ahol az eddigi tapasztalatok alapján baleset történhet egy túrázóval - de semmi nyomot nem találtak, ami balesetre utalt volna.

Később arról is beszámoltunk, hogy tanúkat kerestek és hallgattak ki, valamint az eltűnt nő ismerőseit is kikérdezték. Emellett adatokat gyűjtöttek, átvizsgálták a környék kamerafelvételeit és elemezték a hívásforgalmi adatokat. A rendőrség közzétette azt a biztonsági kamerafelvételt, amely az utoljára látott pillanatokat rögzítette Kaszás Nikolettről.

Az is megírtuk, hogy szeptember 22-én az interneten bukkant fel egy Ádám nevezetű sümegi férfi, aki rémisztő vallomást tett és sokkoló dolgokat kommentelt szinte mindenhová, ahol az eltűnt lány körözési fotóját megtalálta.

Nem értitek, Niki halott!

– többek között ilyen üzenetet is hagyott. Azt állítja, hogy szerelmi viszonyban volt Nikolettel, akit pár nappal ezelőtt meg is ölt. Ádám az eltűnt lány rokonainak is üzengetett. Egyik üzenetében azt írta, hogy szereti a lányt és hamarosan vele lesz. Ebből nem lehet tudni mennyi igaz és mennyi nem, mindenesetre félelmetes, mennyire megszállott lett a lánnyal kapcsolatban. Ráadásul a férfi korábban már le volt tartóztatva. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban vele kapcsolatban arról számot be, hogy az akkor 29 éves férfi hamis profilokról zaklatta a helyieket. Eljárás is folyt ellene többrendbeli hatóság félrevezetése, valamint hamis vád büntette miatt is.