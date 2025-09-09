Keresik a cserben hagyó sofőrt - Szemtanúk jelentkezését várják

"Kérjük segítsetek megtalálni a sofőrt, aki segítségnyújtás nélkül hajtott el egy baleset helyszínéről! Pénteken délután egy valószínűleg szürke autóval volt és Bazita felől Zalaegerszeg felé ment. Egy jobbos kanyarban sodródott át a szemközti sávba, ahol a szemből érkező elrántotta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, és felborult" - olvasható a Zala Vármegyei Rendőrség keddi Facebook-bejegyzésében.

Pénteken történt a baleset, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság keresi a cserbenhagyót

Fotó: VN/Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Közleményükből megtudtuk: 2025. szeptember 5-én 15 óra 25 perckor egy ismeretlen személy ismeretlen forgalmi rendszámú, feltehetően szürke színű személygépkocsival közlekedett Bazita felől Zalaegerszeg irányába. Egy jobbra ívelő útkanyarulatban átsodródott a szemközti sávba, ahol a szemből érkező jármű sofőrje az ütközés elkerülése miatt elrántotta a kormányt és felborult.

Az ismeretlen járművezető megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott Zalaegerszeg felé.

Kérjük, hogy a cselekmény körülményeinek tisztázása érdekében az ismeretlen jármű vezetője, vagy aki az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy hívja a 06-92-326-851-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon! - zárul a közlemény.

