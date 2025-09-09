szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlemény

46 perce

Keresik a cserben hagyó sofőrt - Szemtanúk jelentkezését várják

Címkék#baleset#Telefontanú#cserbenhagyás#cserbenhagyó#Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya segítségnyújtás elmulasztása miatt indított eljárást. Keresik a cserbenhagyót.

Vaol.hu

"Kérjük segítsetek megtalálni a sofőrt, aki segítségnyújtás nélkül hajtott el egy baleset helyszínéről! Pénteken délután egy valószínűleg szürke autóval volt és Bazita felől Zalaegerszeg felé ment. Egy jobbos kanyarban sodródott át a szemközti sávba, ahol a szemből érkező elrántotta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést, és felborult" - olvasható a Zala Vármegyei Rendőrség keddi Facebook-bejegyzésében. 

Pénteken történt a baleset, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság keresi a cserbenhagyót
Fotó: VN/Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Közleményükből megtudtuk: 2025. szeptember 5-én 15 óra 25 perckor egy ismeretlen személy ismeretlen forgalmi rendszámú, feltehetően szürke színű személygépkocsival közlekedett Bazita felől Zalaegerszeg irányába. Egy jobbra ívelő útkanyarulatban átsodródott a szemközti sávba, ahol a szemből érkező jármű sofőrje az ütközés elkerülése miatt elrántotta a kormányt és felborult.

Az ismeretlen járművezető megállás és segítségnyújtás nélkül elhajtott Zalaegerszeg felé.

Kérjük, hogy a cselekmény körülményeinek tisztázása érdekében az ismeretlen jármű vezetője, vagy aki az esettel kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán, vagy hívja a 06-92-326-851-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számon! - zárul a közlemény.

Ezt olvasta már? 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu