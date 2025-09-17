Tolltartó miatt késsel támadt osztálytársára egy 14 éves tanuló

A szír származású fiatalembert veszélyes fenyegetés miatt jelentették fel - jelentette a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság szerdán. Senki sem sérült meg, miután késsel támadt az egyik osztálytársára - tudósít az ORF.

Késsel támadt osztálytárséra egy szír fiatalkorú, a rendőrök előállították

Forrás: ORF

Az kedden dél körül, egy szünetben történt – magyarázta egy illetékes az APA megkeresésére válaszolva. Az iskola illetékesei azonnal közbeléptek, gyorsan lecsendesítették a helyzetet, és értesítették a rendőrséget. A kést lefoglalták. A támadással gyanúsított tinédzser azt állította, hogy egy tolltartó miatt vita alakult ki.

Késsel támadt: a 14 éves fiatal már üntethető korban van