szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előállították

50 perce

Tolltartó miatt késsel támadt osztálytársára egy 14 éves tanuló

Címkék#Burgenland#németújvári#osztálytárséra#szünet

Kedden egy 14 éves fiú a Burgenland németújvári (Güssing) kerületben megfenyegette a vele egykorú osztálytársát magával hozott késsel egy szír tanuló. A fenyegetést valószínűleg egy tolltartó miatti vita váltotta ki.

Vaol.hu

A szír származású fiatalembert veszélyes fenyegetés miatt jelentették fel - jelentette a Burgenlandi Tartományi Rendőr-igazgatóság szerdán. Senki sem sérült meg, miután késsel támadt az egyik osztálytársára - tudósít az ORF. 

késsel támadt
Késsel támadt osztálytárséra egy szír fiatalkorú, a rendőrök előállították
Forrás: ORF

Az kedden dél körül, egy szünetben történt – magyarázta egy illetékes az APA megkeresésére válaszolva. Az iskola illetékesei azonnal közbeléptek, gyorsan lecsendesítették a helyzetet, és értesítették a rendőrséget. A kést lefoglalták. A támadással gyanúsított tinédzser azt állította, hogy egy tolltartó miatt vita alakult ki.

Késsel támadt: a 14 éves fiatal már üntethető korban van

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu