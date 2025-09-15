Kigyulladt egy autó az M86-oson

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi az M86-os autóút 121-es kilométerénél, a Szombathely felé vezető oldalon, Rábakecölnél. A répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók egy vízsugárral elfojtották a lángokat. Az egységek visszahűtötték a járművet. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra lehet számítani - írja a Katasztrófavédelem.