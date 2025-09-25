Kigyulladt egy ház az egyik vasi településen

Kigyulladt egy családi ház a Vas vármegyei Egyházashetyén, a Jókai utcában. A mintegy nyolcvan négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok, amelyeket a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, valamint az egyházashetyei és a köcski önkéntes tűzoltók oltanak. Az egységek egy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból - számolt be a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Frissítés:

2025.09.25. 18:07 - Eloltották a lángokat Egyházashetyén.