Tűz
53 perce
Kigyulladt egy ház az egyik vasi településen
A tűzoltók Egyházashetyén oltják a lángokat.
Kigyulladt egy családi ház a Vas vármegyei Egyházashetyén, a Jókai utcában. A mintegy nyolcvan négyzetméteres épület tetőszerkezetére is átterjedtek a lángok, amelyeket a sárvári hivatásos, a celldömölki önkormányzati, valamint az egyházashetyei és a köcski önkéntes tűzoltók oltanak. Az egységek egy gázpalackot is kihoztak az ingatlanból - számolt be a Katasztrófavédelem hivatalos oldalán.
Frissítés:
2025.09.25. 18:07 - Eloltották a lángokat Egyházashetyén.
