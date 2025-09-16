szeptember 16., kedd

Tűzeset

4 órája

Kigyulladt egy személyautó az M86-oson - fotók

Menetközben kigyulladt hétfő este egy személyautó az M86-os gyorsforgalmi főúton, Rábakecöl közelében. A sofőr a füstöt észlelve félreállt és segítséget kért. A répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók vízsugárral eloltották a tüzet, majd a kiégett autót hőkamerával átvizsgálták. A tűzeset során nem sérült meg senki - közölte a katasztrófavédelem. 

Forrás: Répcelak ÖT

Fotók: Répcelak ÖT

 

 

