Tűzeset
32 perce
Kigyulladt egy személyautó az M86-oson - fotók
Menetközben kigyulladt hétfő este egy személyautó az M86-os gyorsforgalmi főúton, Rábakecöl közelében. A sofőr a füstöt észlelve félreállt és segítséget kért. A répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók vízsugárral eloltották a tüzet, majd a kiégett autót hőkamerával átvizsgálták. A tűzeset során nem sérült meg senki - közölte a katasztrófavédelem.
Kigyulladt egy személyautó, további fotók:
Kigyulladt egy személyautóFotók: Répcelak ÖT
