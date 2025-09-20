szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

32 perce

Sárvári anya tetteitől szorul ökölbe a kéz, most mindenki őt akarja elfogni

Címkék#sárvári#édesanya#vétség

Vaol.hu
Sárvári anya tetteitől szorul ökölbe a kéz, most mindenki őt akarja elfogni

A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik.

Forrás: VN/archív

Szeptember 3-án került fel a rendőrség oldalára B. Nikoletta. A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik.

A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik.
A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik.
Forrás: VN/archív

A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik

Az oldaláról kiderül, B. Nikoletta édesanya, ugyanis a tartási kötelezettség elmulasztása miatt kezdték körözni a rendőrök, szeptember eleje óta keresik. 

A BTK szerint: 212. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Az idén 30 éves nő fotóját IDE kattintva megtekintheti!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu