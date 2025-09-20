Sárvári anya tetteitől szorul ökölbe a kéz, most mindenki őt akarja elfogni

Szeptember 3-án került fel a rendőrség oldalára B. Nikoletta. A körözési oldal szerint a sárvári rendőrök keresik.

Forrás: VN/archív

Az oldaláról kiderül, B. Nikoletta édesanya, ugyanis a tartási kötelezettség elmulasztása miatt kezdték körözni a rendőrök, szeptember eleje óta keresik.

A BTK szerint: 212. § (1) Aki jogszabályon alapuló és végrehajtható hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

